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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Son zamanlarda ilkel yaşam videoları izlenme rekorları kırıyor. YouTube'ta her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal yine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken YouTube kanalı Primitive Survival Tool yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada buldukları çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı. Primitive Survival Tool'un yıldızı genç YouTuber'ların hiçbir masraf yapmadan 2 haftada tamamladıkları eserleri büyük beğeni topladı. İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran Primitive Survival Tool kanalının ağızları açık bırakan bir işi daha...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 07:20
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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evlerinin etrafına havuz yaptı. Çamur ve taşları kullanarak havuz yapan adamlar, son olarak havuzun keyfini çıkardı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez havuz yaptı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Yer altı evlerinin etrafına havuz yapan adamlar hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'lar havuzlarını 2 haftada tamamladı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Genç adamların inşa ettikleri havuzun yapım aşamalarına göz atalım...