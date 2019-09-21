Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar! Görenler hayran kaldı...

Son zamanlarda ilkel yaşam videoları izlenme rekorları kırıyor. YouTube'ta her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal yine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken YouTube kanalı Primitive Survival Tool yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada buldukları çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı. Primitive Survival Tool'un yıldızı genç YouTuber'ların hiçbir masraf yapmadan 2 haftada tamamladıkları eserleri büyük beğeni topladı. İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran Primitive Survival Tool kanalının ağızları açık bırakan bir işi daha...