Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

Ağlara takılan kuşlarda bacak boyu, tüy büyüklüğü, kanat genişliği, kuyruk boyutu, vücuttaki yağlanma durumu gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra herhangi bir hastalığı olup olmadığı ve kene taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından kuş, tekrar doğaya salınıyor. Bir başka istasyondaki ağa takıldığında da halkaların üzerinde yazan bilgiler ile o kuş türünün nasıl bir göç yolu izlediği, tür sayılarındaki değişiklikler gibi önemli bilgiler elde ediliyor. Dünya genelindeki istasyonlar birbirleriyle veri alışverişinde bulunuyor.