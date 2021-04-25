25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

Verici takılamayan küçük kuşlar, göç yollarının incelenmesi için İstanbul'da halkalanıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen halkalama, 8 ile 10 gram ağırlığındaki bir kuşun gecede yaklaşık 500 kilometre yol aldığını gösterdi. Haziran ayına kadar 3 bin kuşun halkalanması planlanan çalışmayla ilgili bilgi veren Ergün Bacak, "Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:23
  • 1
  • 61
Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

DÜNYA GENELİDEKİ İSTASYONLAR BİRBİRLERİYLE HABERLEŞİYOR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, kuşların göç yollarını belirlemek için halkalama çalışması başlattı. Çalışma kapsamında zararsız ağlar ile yakalanan kuşlar, akademisyenler tarafından inceleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 61
Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

Ağlara takılan kuşlarda bacak boyu, tüy büyüklüğü, kanat genişliği, kuyruk boyutu, vücuttaki yağlanma durumu gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra herhangi bir hastalığı olup olmadığı ve kene taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından kuş, tekrar doğaya salınıyor. Bir başka istasyondaki ağa takıldığında da halkaların üzerinde yazan bilgiler ile o kuş türünün nasıl bir göç yolu izlediği, tür sayılarındaki değişiklikler gibi önemli bilgiler elde ediliyor. Dünya genelindeki istasyonlar birbirleriyle veri alışverişinde bulunuyor.

  • 3
  • 61
Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

İstanbul'daki halkalama çalışmaları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar'daki kampüsünde yapılıyor. Çalışmaları sürdüren ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ergün Bacak, haziran ayına kadar yaklaşık 3 bin kuşu halkalamayı planladıklarını söyledi.

  • 4
  • 61
Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

"8 -10 GRAM AĞIRLIĞINDA BİR KUŞ, KARADENİZ'İ VE AKDENİZ'İ BİR GECEDE GEÇEBİLİYOR"

Ergün Bacak, "Bu kadar küçük kuşlar, geceleri ve aktif göç ediyorlar. Bir kuş 8 ya da 10 gram ağırlığında. Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar" dedi.

  • 5
  • 61
Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti

Bacak, "Halkalamanın asıl amacı göç yollarını tespit edebilmek, bunlar küçük kuşlar verici takamıyorsunuz. O yüzden biz de halkalama yapıyoruz. Uluslararası halkalama istasyonları mevcut. Avrupa'da bu çalışma çok yaygın" diye konuştu.