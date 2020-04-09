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Haberler Galeri Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Sadece 350 TL harcayarak kendi evini yapan kadın, sosyal medyayı salladı. Yıllarca kira ödeyerek hayatını geçiren kişi, radikal bir karar alarak herkesin takdirini kazandı. Olumlu yanıtlar alan kadın evin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede internet ortamında yayılan görüntüler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına kadar ulaştı. İşte binlerce kişinin konuştuğu o ev...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 18:53
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Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor
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Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.