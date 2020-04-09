Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor

Sadece 350 TL harcayarak kendi evini yapan kadın, sosyal medyayı salladı. Yıllarca kira ödeyerek hayatını geçiren kişi, radikal bir karar alarak herkesin takdirini kazandı. Olumlu yanıtlar alan kadın evin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede internet ortamında yayılan görüntüler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına kadar ulaştı. İşte binlerce kişinin konuştuğu o ev...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 18:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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