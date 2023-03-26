26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Günlük hayatta kullanabileceğimiz pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunlardan çoğu da mutfakta işimize yarıyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…

A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:14
  • 1
  • 191
Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Evde günlerin büyük bir çoğunluğunu mutfakta geçiriyor. Hal böyle olunca mutfaktaki pratik bilgiler de oldukça önem taşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 191
Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Peki nedir bu yöntemler? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

  • 3
  • 191
Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Fikret Usta, yemek yaparken birçok insana yardımcı olacak pratik yöntemleri tek tek anlattı.

  • 4
  • 191
Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Tahtadan şiş kebap yapacağız.

  • 5
  • 191
Saç kurutma makinesinin arkasıyla öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik yöntemler

Şişenin kabını kesip doldurduk.