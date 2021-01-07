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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sabah bahçesine girdiğinde şoke oldu! Bu mevsimde olacak şey değil Sabah bahçesine girdiğinde şoke oldu! Bu mevsimde olacak şey değil Son dakika: Sabah bahçesine girdiğinde şoke oldu! Bu mevsimde olacak şey değil... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Çapkın, sabah saatlerinde bahçesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kış mevsiminde görülmesi beklenmeyen bu olayın nedeni yalancı bahar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle bu olay yaşandı... Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:05
Sabahın ilk saatlerinde bahçesine giren yaşlı adam, hayret veren bir olayla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması, yalancı bahar yaşanmasına neden oldu. Portakal ağaçları da yeniden çiçek açtı. Burhaniye ilçesinde yaşayan Mustafa Çapkın'ın (72) portakal ağacı da çiçeklendi.
Çapkın, "Elli yıldan bu yana çiftçilik yapıyorum. Böyle bir şey görmedim. Portakal ağacının üzerinde meyveleri var, ama tekrar çiçek açtı. Meyve veriyor. Havaların sıcak gitmesinden mi, mevsimlerin değişmesinden mi bilmiyorum. Ağacın üzerindeki portakallar sarardı. Ağaç tekrar çiçek açtı ve portakal tuttu" dedi.
Yıllardır çiftçilik yaptıklarını söyleyen Münevver Çapkın (64) da "Ben böyle bir şey görmedim. Ağaç yeniden meyve veriyor. Ben bu durumu havaların sıcak gitmesine ve artık mevsimlerin değişmesine bağlıyorum" diye konuştu.
Ziraat Mühendisi Murat Solak ise, şunları söyledi:
"Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı bahar dediğimiz, meyve ağaçlarında çiçek açma durumuna sebep olur. Bu da istenmeyen bir durum.