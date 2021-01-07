Sabah bahçesine girdiğinde şoke oldu! Bu mevsimde olacak şey değil

Son dakika: Sabah bahçesine girdiğinde şoke oldu! Bu mevsimde olacak şey değil... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Çapkın, sabah saatlerinde bahçesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kış mevsiminde görülmesi beklenmeyen bu olayın nedeni yalancı bahar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle bu olay yaşandı...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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