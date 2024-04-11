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Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
Evdeki çeşitli kaynaklardan buharlaşan su, soğuk duvarlarda yoğunlaşarak rutubetin oluşmasına neden olabilir. Bu yoğunlaşma sonucu oluşan su, duvarlar tarafından emilerek rutubetin artmasına katkı sağlar. Aynı şekilde, yeterince yalıtım yapılmayan dış duvarlar yağmur suyunu emerek rutubet oluşumunu artırabilir. Rutubetin oluşması, hem görsel hem de kokusal açıdan istenmeyen bir durumdur.
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Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:25Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:25