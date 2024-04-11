11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Evdeki çeşitli kaynaklardan buharlaşan su, soğuk duvarlarda yoğunlaşarak rutubetin oluşmasına neden olabilir. Bu yoğunlaşma sonucu oluşan su, duvarlar tarafından emilerek rutubetin artmasına katkı sağlar. Aynı şekilde, yeterince yalıtım yapılmayan dış duvarlar yağmur suyunu emerek rutubet oluşumunu artırabilir. Rutubetin oluşması, hem görsel hem de kokusal açıdan istenmeyen bir durumdur.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:25
  • 1
  • 7
Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Bahar temizliği, evlerin köşe bucak parladığı, mis gibi kokuların havada uçuştuğu özel bir dönem. Ancak bu temizliğin en zorlu kısmı hiç şüphesiz rutubetli duvarlar olabiliyor. Evet, o kötü görüntü ve rahatsız edici koku... Ama endişelenmeyin, duvarlarınızı rutubetten arındırmanın ve evinizi bahar için hazırlamanın yollarını paylaşıyoruz.

  • 2
  • 7
Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Rutubetin Sebepleri ve Etkileri

Rutubet, evlerin kabusu olabilir. Genellikle evdeki nemin, soğuk duvarlar üzerinde yoğunlaşması sonucu meydana gelir.

  • 3
  • 7
Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Bu durum, su buharının duvar tarafından emilmesiyle rutubetin oluşmasına yol açar. Bir diğer sebep ise, yeterince yalıtılmamış dış duvarların yağmur suyunu emmesidir. Rutubet, hem görsel hem de olfaktif bir rahatsızlık kaynağıdır.

  • 4
  • 7
Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Rutubetle Mücadele Yöntemleri

Bahar temizliğinde duvarlarınıza da bir el atmanın zamanı geldi. Rutubetli duvarları temizlemek için gerekli malzemeler aslında çok basit: biraz beyaz sirke veya çamaşır suyu, su, yumuşak bir sünger veya bez ve koruyucu eldivenler.

  • 5
  • 7
Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!

Beyaz Sirke ile Temizlik

Beyaz sirke, doğal ve etkili bir temizlik maddesidir. Bir kova suya biraz beyaz sirke ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu karışım, rutubetli duvarların temizlenmesinde oldukça etkilidir.