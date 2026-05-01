Rusya'dan gelen soğuk dalgası Türkiye'yi etkisine aldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:59 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2026 11:29 ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye genelinde bahar havası yerini sert kış koşullarına bıraktı. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar ani şekilde düşerken, uzmanlar sağanak yağış, zirai don ve çığ riskine karşı uyarılarını artırdı. Önümüzdeki 10 günlük süreçte dalgalı hava koşulları etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Yağışın şiddeti ve süresi hakkında bilgi veren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da bugün yağış oranı yüzde 90'larda seyrediyor ve gün boyu sürecek. Yarın ve öbür gün, hatta salı gününe kadar durum bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Gece saatlerinden bu yana metrekareye 15 ile 30 kilogram arasında yağış düştü. Şu an için sel veya su baskını yaratacak kadar çok kuvvetli bir yağış olmasa da tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"BAHARDA HEMEN YAZ GELSİN İSTİYORUZ AMA YAZA DAHA VAR" Sıcaklıkların ani düşüşünü mevsimsel döngü üzerinden yorumlayan Adil Tek, "Aslında eskiler yılı ikiye bölmüşler: Kış günleri ve yaz günleri. Yazın gelmesine, yani Hıdırellez'e daha 5-6 gün var. Mayıs'ın 6'sından sonra 'Hızır Günleri' başlayacak ve hava ancak o zaman ısınmaya başlayacak. Biz küresel ısınma ve artan sıcaklıklar nedeniyle baharda hemen yaz gelsin istiyoruz ama şu an yaşadığımız soğuklar aslında geçmiş yıllarda rastladığımız olağan durumlar" sözleriyle vatandaşların sabırlı olması gerektiğini aktardı.

DOĞU'DA ÇIĞ, BATIDA ZİRAİ DON TEHLİKESİ Yurdun batısında soğuk hava etkiliyken doğu illerinde farklı bir tablonun hakim olduğunu belirten Tek, "Şu an yurdun kuzeybatısında, Marmara ve Ege'de soğuk hava etkili ancak Erzurum gibi doğu illerimizde sıcaklık 14 derecelerde seyrediyor. Yani Doğu şu an İstanbul'dan daha sıcak. Fakat oradaki güneşli hava, zemindeki kardan dolayı çığ riskini de beraberinde getiriyor" dedi. SOĞUK HAVA RUSYA'DAN GİRİŞ YAPTI Tek, tarımla uğraşan vatandaşları da uyararak, "Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Ege'nin iç kısımlarında önümüzdeki günlerde zirai don riski bulunuyor" şeklinde konuştu.

8 İL İÇİN SARI KOD MGM; Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli için sarı kodlu uyarı verdi.