Rusya'dan gelen soğuk dalgası Türkiye'yi etkisine aldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye genelinde bahar havası yerini sert kış koşullarına bıraktı. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar ani şekilde düşerken, uzmanlar sağanak yağış, zirai don ve çığ riskine karşı uyarılarını artırdı. Önümüzdeki 10 günlük süreçte dalgalı hava koşulları etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Yağışın şiddeti ve süresi hakkında bilgi veren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da bugün yağış oranı yüzde 90'larda seyrediyor ve gün boyu sürecek. Yarın ve öbür gün, hatta salı gününe kadar durum bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Gece saatlerinden bu yana metrekareye 15 ile 30 kilogram arasında yağış düştü. Şu an için sel veya su baskını yaratacak kadar çok kuvvetli bir yağış olmasa da tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"BAHARDA HEMEN YAZ GELSİN İSTİYORUZ AMA YAZA DAHA VAR"

Sıcaklıkların ani düşüşünü mevsimsel döngü üzerinden yorumlayan Adil Tek, "Aslında eskiler yılı ikiye bölmüşler: Kış günleri ve yaz günleri. Yazın gelmesine, yani Hıdırellez'e daha 5-6 gün var. Mayıs'ın 6'sından sonra 'Hızır Günleri' başlayacak ve hava ancak o zaman ısınmaya başlayacak. Biz küresel ısınma ve artan sıcaklıklar nedeniyle baharda hemen yaz gelsin istiyoruz ama şu an yaşadığımız soğuklar aslında geçmiş yıllarda rastladığımız olağan durumlar" sözleriyle vatandaşların sabırlı olması gerektiğini aktardı.

DOĞU'DA ÇIĞ, BATIDA ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yurdun batısında soğuk hava etkiliyken doğu illerinde farklı bir tablonun hakim olduğunu belirten Tek, "Şu an yurdun kuzeybatısında, Marmara ve Ege'de soğuk hava etkili ancak Erzurum gibi doğu illerimizde sıcaklık 14 derecelerde seyrediyor. Yani Doğu şu an İstanbul'dan daha sıcak. Fakat oradaki güneşli hava, zemindeki kardan dolayı çığ riskini de beraberinde getiriyor" dedi.

SOĞUK HAVA RUSYA'DAN GİRİŞ YAPTI

Tek, tarımla uğraşan vatandaşları da uyararak, "Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Ege'nin iç kısımlarında önümüzdeki günlerde zirai don riski bulunuyor" şeklinde konuştu.

8 İL İÇİN SARI KOD

MGM; Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli için sarı kodlu uyarı verdi.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR VE ANALİZLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1–7 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşüşe geçeceği ve kısa sürede ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.

Uzmanlar, özellikle hafta sonuna doğru hissedilir bir serinlemenin yaşanacağını belirtirken birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceğine dikkat çekiyor. Bu durumun özellikle iç ve kuzey kesimlerde daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek yağışlı sistemle birlikte, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Cumartesi günü ise yağışların daha geniş alanlara yayılarak yer yer kuvvetini artıracağı, yıldırım ve yerel dolu riskinin de görülebileceği belirtiliyor. Rüzgarın zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR DOLUYA KAYACAK

Hafta sonunun ardından yağışlı sistemin etkisini kademeli olarak doğu bölgelere kaydıracağı, batı kesimlerde ise havanın toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Hafta ortasına gelindiğinde yağışların büyük ölçüde doğu kesimlerle sınırlı kalacağı ifade ediliyor.

HAFTA ORTASINDA GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe ünü itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Böylece yağışlı sistemin etkisini büyük ölçüde yitirmesi bekleniyor.

Yetkililer kuvvetli yağış beklenen günlerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Çanakkale 12°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İstanbul 12°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı (doğusunda yerel kuvvetli)
Kırklareli 14°C Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak
Sakarya 13°C Parçalı çok bulutlu, sağanak (sabah-öğle yerel kuvvetli)

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 16°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak
Denizli 22°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
İzmir 20°C Parçalı çok bulutlu, sağanak
Manisa 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 28°C Parçalı çok bulutlu
Antalya 28°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Burdur 22°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Hatay 25°C Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
Çankırı 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
Eskişehir 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
Konya 22°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 9°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
Düzce 12°C Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Kastamonu 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
Zonguldak 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak (öğle saatlerinde yerel kuvvetli)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 20°C Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Rize 14°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Samsun 14°C Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Trabzon 14°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
Kars 16°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Malatya 23°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Van 15°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak

