Rusya'da saniyelerle ölümden döndü! İşte o mucize kurtuluş

"KEDİ YARALANMADI AMA ÇOK KORKMUŞTU"

Yerel medyaya konuşan arıtma tesisinin Bölge Müdürü Igor Perfiliev,"Kedi iyi beslenmiş, temiz ve bakımlı. Yakın zamana kadar birinin evcil hayvanı olduğu düşünülebilir. İnsanların bu kadar acımasız olması şaşırtıcı. Çalışanlar müdahale etmeseydi kedi öğütücüye girebilirdi. Neyse ki kedi yaralanmadı ancak çok korkmuştu" ifadelerini kullandı.