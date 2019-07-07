Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

Sosyal medyada gençlerden yeni bir tehlikeli akım daha geldi. Bu defa da diş beyazlatma videoları yoğun ilgi görmeye başladı. Videoların bir takımında kişi karbonat, diş macunu gibi malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerinin üzerine yerleştiriyor. Bir takım sosyal medya kullanıcıları da dişlerinin beyazlığının sırrının limon, muz kabuğu, karbonat ya da tuz ile diş fırçalamak olduğunu iddia ediyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız, alüminyum kullanarak yapılan beyazlatma işleminin oldukça tehlikeli olduğunu belirterek "Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var, bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir" şeklinde konuştu.