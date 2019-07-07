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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

Sosyal medyada gençlerden yeni bir tehlikeli akım daha geldi. Bu defa da diş beyazlatma videoları yoğun ilgi görmeye başladı. Videoların bir takımında kişi karbonat, diş macunu gibi malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerinin üzerine yerleştiriyor. Bir takım sosyal medya kullanıcıları da dişlerinin beyazlığının sırrının limon, muz kabuğu, karbonat ya da tuz ile diş fırçalamak olduğunu iddia ediyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız, alüminyum kullanarak yapılan beyazlatma işleminin oldukça tehlikeli olduğunu belirterek "Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var, bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 07.07.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 13:29
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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

Sosyal medyada gençler diş beyazlatma önerileri sundukları videoları takipçilerinin beğenisine sunmaya başladı.

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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

TEHLİKELİ DİŞ BEYAZLATMA TAVSİYELERİ

Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor.

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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

Bazı sosyal medya fenomenleri ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor.

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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

UZMANLAR: ALDATMACA

Uzmanlara göreyse bu videoların çoğu aldatmaca.

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Sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı! Ölüme götüren akım

Çoğu kişi farklı bir işlemle dişlerini beyazlatarak, çektiği videodaki önerinin diş beyazlığının sebebi olduğunu öne sürüyor.