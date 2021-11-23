Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

Doğal şifa kaynağı turpun faydaları saymakla bitmiyor. Romatizmadan, siyatik astıma, bronşitten, böbreklerdeki mikroplara kadar birçok hastalığa şifa oluyor. Kum ve taşların dökülmesine yardımcı olan turpun dışım birçok besin ise adeta doğanın insalığa armağını!

Öte yandan günde 2 adet tüketilmesi halinde havucun öyle bir faydası var ki Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışma bunu onayladı.

İşte faydalarını öğrenince çok şaşıracağınız ömrünüze ömür katacak o besinler...