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Haberler Galeri Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

Doğal şifa kaynağı turpun faydaları saymakla bitmiyor. Romatizmadan, siyatik astıma, bronşitten, böbreklerdeki mikroplara kadar birçok hastalığa şifa oluyor. Kum ve taşların dökülmesine yardımcı olan turpun dışım birçok besin ise adeta doğanın insalığa armağını!

Öte yandan günde 2 adet tüketilmesi halinde havucun öyle bir faydası var ki Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışma bunu onayladı.

İşte faydalarını öğrenince çok şaşıracağınız ömrünüze ömür katacak o besinler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 23:54
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Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

TURP

Böbreklerdeki mikropları öldürür. Kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer şişkinliğini indirir. Sarılıkta faydalıdır. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcıdır. Romatizma, siyatik astım ve bronşite faydalıdır.

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Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

SOĞAN VE SARIMSAK

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı tehlikesini azaltırlar. Soğan, mide kanserine yakalanma riskini; sarımsak da bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Sarımsağın mayasında bulunan maddeler hücrelerin zarar görmesini önleyerek, vücudu erken yaşlanmaya karşı koruyor.

Antibiyotik ve nefes darlığını gideren bileşimler içeren sarımsak bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor.

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Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

ZEYTİN

Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını keser. Sarılıkta faydalıdır. Yaprak ve kabukları yüksek tansiyonu düşürür. Kandaki şeker miktarını düşürür. Bağırsak solucanlarının düşrülmesine yardımcı olur.

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Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

SOYA

Uzun yaşamak isteyen herkes soya tüketmelidir. Soya içerisinde östrojen hormonuna benzer işlev gören ve bu hormonun etkilerini sulandıran bir madde içerir ve bu da kadın bünyesi için son derece yararlıdır. Çünkü hücre yenilenmesini hızlandıran östrojen hormonunun aşırı üretimi göğüs, rahim ve boyun kanserine yakalanma riskini çok artırır.

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Romatizma... Siyatik astım... Bronşit... Hepsine şifa oluyor! İşte ömrünüze ömür katan besinler

PIRASA

İdrar söktürür. Mide rahatsızlığına iyi gelir. Kabızlığı giderir. Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur.