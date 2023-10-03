Rize'de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize için yapılan turuncu uyarının ardından Ardeşen ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonrasında ilçenin özellikle iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 19:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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