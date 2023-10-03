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Rize'de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize için yapılan turuncu uyarının ardından Ardeşen ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonrasında ilçenin özellikle iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 19:17
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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

Rize'nin 4 ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

Merkeze bağlı yüksek rakımlı köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

Ardeşen'in Yukarıdurak, Aşağıdurak, Armağan, Seslikaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay, Akdere ve Bayırcık köyleri ile Merkeze bağlı Karasu köyünde, yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Dereler taştı araçları sürükledi