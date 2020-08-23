Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Tahliye edilen kişiler yakınlarının yanına yerleştirilirken, Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşularınca kurtarıldı. Salarha ve Muradiye beldelerine giden yolda yaşanan heyelanda da bir araç toprak altında kaldı, sürücü yara almadan kurtuldu.

