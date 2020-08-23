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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Rize'nin merkez Dağsu Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası iki apartmandaki 30 kişi heyelan nedeniyle tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 06:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 06:40
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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Tahliye edilen kişiler yakınlarının yanına yerleştirilirken, Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşularınca kurtarıldı. Salarha ve Muradiye beldelerine giden yolda yaşanan heyelanda da bir araç toprak altında kaldı, sürücü yara almadan kurtuldu.

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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Dağsu Mahallesi'nde bitişik 2 bina, aşırı yağışın ardından arkasındaki dağdan kopan heyelan nedeniyle zarar gördü.

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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Bunun üzerine biri 5 diğeri 6 katlı 2 binadaki 30 kişi ekiplerce tahliye edildi. Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği belirtildi.

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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşuları tarafından kurtarıldı.

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Rize'de heyelan! Onlarca kişi tahliye edildi

Bina sakinlerinden Ali Toptan yağan yağmurun ardından binanın arkasındaki dağdan heyelan geldiğini ve evleri tehdit ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadık. Yan binanın 3'üncü katına kadar heyelan girdi. Binadakiler güvenlikleri için boşaltılıyor" dedi.