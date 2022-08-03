Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler! Bu kadarı da olmaz dedirtti

Dağlara temiz oldukları için geldiklerini söyleyen dağcı Aydınoğlu, "Her sene geliyoruz, her sene bu kadar çöp bırakılırsa ne olacak? Bu dağlar temiz olduğu için biz geliyoruz. İlerleyen yıllarda bu çöplerden biz buraya gelemeyiz. Lütfen çöplerinizi aşağıya indirin" dedi.