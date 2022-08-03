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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler! Bu kadarı da olmaz dedirtti

Rize'de deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikte zorlu tırmanış rotasına sahip olan Altıparmak Dağı'na çıkan dağcı, gördükleri karşısında şoke oldu. 51 yaşındaki Ömer Aydınoğlu zirvede bırakılan çöpleri görünce, "Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum" diyerek gördüğü her çöpü topladı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 11:09
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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler pes dedirtti

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar sıradağları arasında deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki zorlu tırmanış rotasına sahip Altıparmak Dağı'na çıkan Ömer Aydınoğlu, daha önce zirveye çıkan dağcıların bıraktığı çöplerle karşılaştı.

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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler pes dedirtti

Çöpleri toplayan Aydınoğlu, "Sevgili dağcı kardeşler, bu çöpleri burada biz topladık. Dolusunu getiriyorsunuz, boşunu götürmüyorsunuz. Bu çöpleri burada Altıparmak zirvede bırakmayın. Biz bunları aşağıya indireceğiz."

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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler pes dedirtti

Gördükleri karşısında üzüntüsünü dile getiren dağcı Ömer Aydınoğlu, "Üzüldüm, yapmayın. Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum. Dağcı olan insan bu çöpleri buraya bırakmaz, çevreyi temiz tutar." diyerek tepkisini dile getirdi.

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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler pes dedirtti

Dağlara temiz oldukları için geldiklerini söyleyen dağcı Aydınoğlu, "Her sene geliyoruz, her sene bu kadar çöp bırakılırsa ne olacak? Bu dağlar temiz olduğu için biz geliyoruz. İlerleyen yıllarda bu çöplerden biz buraya gelemeyiz. Lütfen çöplerinizi aşağıya indirin" dedi.

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Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler pes dedirtti