CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla dron kamerasıyla görüntülendi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar için hayatı zorlaştırdı.

Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 2

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 3

Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.


Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 4

7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.

RİZE ÇAMLIHEMŞİN'DE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI; EVLER KAYBOLDU
Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 5

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 6
Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 7
Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu 8
Mobil uygulamalarımızı indirin