Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla dron kamerasıyla görüntülendi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar için hayatı zorlaştırdı.
Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.
7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.
Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.