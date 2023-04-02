Rezene çayı nedir, ne işe yarar? Faydaları neler? Stres ve depresyon tedavisinde kullanılıyor! Rezene çayı nasıl yapılır?

Rezene çayının faydaları ve ne işe yaradığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Rezene yemeklere konulabildiği gibi çayı da yapılarak birçok fayda sağlayabiliyor. Ses kısıklığı, kansızlık, stres, depresyon gibi konularda iyi gelen rezene çayının faydaları saymakla bitmiyor. Peki rezene çayı nasıl yapılır? Rezene ne işe yarar?