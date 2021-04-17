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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?, sorusu son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlaması ile birlikte gözler bayram takvimine çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de, bu sene tatilin kaç gün yapılacağı oldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:02
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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de buruk kutlanacak. Ramazan ayını oruç ibadetiyle geçiren İslam alemi, Ramazan Bayramı'nın bu sene hangi tarihe denk geldiğini merak araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile bayramın başlayacağı tarih belli oldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...

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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı 3 gün boyunca idrak edilecek. Bayram boyunca 3 gün resmi tatil uygulanacak ve vatandaşlar arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün bayram tatili yapacaklar. Geçtiğimiz senelerde 9 gün bayram tatili uygulaması yapılmıştı. Ancak bu sene bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.