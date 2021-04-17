Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?, sorusu son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlaması ile birlikte gözler bayram takvimine çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de, bu sene tatilin kaç gün yapılacağı oldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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