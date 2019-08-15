Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

Bir Cuma günü daha geldi. Kurban Bayramı'nın ardından ilk Cuma namazı kılınacak. Milyonlarca Müslüman Cuma namazı için camilere akın edecek. İslam dininin en kıymetli günü olan Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıyor. Cuma günü camiye giden Müslümanlar, namaz öncesi de birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Teknolojinin ilerlemesi ile Cuma mesajları da SMM, WhatsApp ve Facebook gibi mecralardan atılmaya başlandı. En çok tercih edilen cuma mesajları da resimli ve videolu olanlar... Sizler için hem resimli Cuma mesajlarını hem de yazılı Cuma mesajlarını derledik. İşte SMS, WhatsApp ve Facebook'tan gönderebileceğiniz en güzel resimli ve yazılı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





