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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

Bir Cuma günü daha geldi. Kurban Bayramı'nın ardından ilk Cuma namazı kılınacak. Milyonlarca Müslüman Cuma namazı için camilere akın edecek. İslam dininin en kıymetli günü olan Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıyor. Cuma günü camiye giden Müslümanlar, namaz öncesi de birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Teknolojinin ilerlemesi ile Cuma mesajları da SMM, WhatsApp ve Facebook gibi mecralardan atılmaya başlandı. En çok tercih edilen cuma mesajları da resimli ve videolu olanlar... Sizler için hem resimli Cuma mesajlarını hem de yazılı Cuma mesajlarını derledik. İşte SMS, WhatsApp ve Facebook'tan gönderebileceğiniz en güzel resimli ve yazılı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:04
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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

Resimli ve yazılı Cuma mesajları bir perşembe akşamı daha yoğun şekilde aranıyor. Allah'ın Müslümanlara farz kıldığı Cuma namazı için camilere akın edecek olan Müslümanlar, din kardeşlerinin Cuma gününü de tebrik edecek. Teknolojinin gelişmesi ile Cuma mesajları WhatsApp, Facebook, SMS gibi yöntemlerle atılıyor. Resimli ve videolu Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında. İşte en güzel resimli, yazılı, sözlü ve kısa Cuma mesajları...

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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.
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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

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Resimli yazılı sözlü kısa Cuma mesajları 15 Ağustos! En güzel SMS Whatsapp Facebook Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.