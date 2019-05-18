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Haberler Galeri Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

Resimli 19 Mayıs mesajları yoğun şekilde aranıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Tüm caddeler binalar bayraklarla donatılırken, sosyal medyadan da 19 Mayıs mesajları ve paylaşımları yapılıyor. En çok resimli 19 Mayıs mesajları tercih ediliyor. Biz de en güzel en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları derlemesi hazırladık. İşte en güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

Giriş Tarihi: 18.05.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 19:14
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Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Gemisi ile Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a gidişinin 100. yılı coşku ile kutlanıyor. Binlerce kişi bayram mesajlarını yoğun şekilde paylaşıyor. Sosyal medyada ve WhatsApp gibi uygulamalardan paylaşım yapanlar en çok resimli 19 Mayıs mesajları araması yapıyor. Biz de en güzel 19 Mayıs mesajları galerisi hazırladık. Ayrıca en güzel 19 Mayıs kutlama mesajları da haberimizde... İşte en güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

EN GÜZEL RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919, "yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir" düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve Arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

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Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

EN GÜZEL RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Türk milleti, Atatürk ve Arkadaşlarının öncülüğünde en kötü şartlar altında dahi çıkış yolu bularak Atalarımızın emaneti olan kutsal vatanını korurken,milli egemenliğe dayanan,genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma başarısını göstermiştir.

Atatürk ve silah arkadaşlarını birkez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum...

Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe güvenle bakabilirler.

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

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Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

EN GÜZEL RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür.

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

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Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! En güzel, en yeni, en şık 19 Mayıs mesajları!

EN YENİ RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını saygıyla anıyor, Gençlerimiz ve Halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.