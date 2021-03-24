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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz? Sosyal medyayı sallayan test Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz? Sosyal medyayı sallayan test
Sosyal medyada son zamanlarda dikkat testleri paylaşım rekorları kırıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 24.03.2021 06:14
Aşağıdaki resimlerde ilk bakışta gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken psikolojik test.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir.
Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.
Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var.
Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.
İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz.
Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.
Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz.
Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.