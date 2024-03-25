Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

Zeka Oyunu: Farklı Kediyi Bul!

Görseldeki resim bulmacasında, dikkatlice incelenmesi gereken bir zeka oyunu halkı meşgul ediyor. İşte bu bulmacada, diğer kedilerden farklı olan tek bir kedinin tanımlanması gerekiyor. Ancak, bu görev tahmin edildiği kadar basit değil. Görselde benzer görünümlü kedilerle dolu 6 sıra ve 7 sütun bulunuyor. Görseldeki tüm kedilerin özelliklerini karşılaştırmak için her bir satırı ve sütunu dikkatlice incelemek gerekiyor.