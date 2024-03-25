25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

Bu zeka oyunu, resimdeki gizlenmiş farklı kediyi 7 saniye içinde bulmanızı istiyor. Bu meydan okuma, gözlem yeteneklerinizi ve detaycılığınızı sınayacak. Resimdeki tüm detayları dikkatlice inceleyerek kediyi bulmaya çalışın. Başarılı olmanız durumunda, yüksek bir zekaya ve keskin bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:30
  • 1
  • 3
Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

IQ'nuzu Test Etmek için Zeka Oyunu: Bu resim bulmacasında, gizlenmiş olan farklı kediyi bulmaya çalışın. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler, farklı kediyi 7 saniye içinde fark edebilir!

  • 2
  • 3
Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

Zeka Oyunu: Farklı Kediyi Bul!

Görseldeki resim bulmacasında, dikkatlice incelenmesi gereken bir zeka oyunu halkı meşgul ediyor. İşte bu bulmacada, diğer kedilerden farklı olan tek bir kedinin tanımlanması gerekiyor. Ancak, bu görev tahmin edildiği kadar basit değil. Görselde benzer görünümlü kedilerle dolu 6 sıra ve 7 sütun bulunuyor. Görseldeki tüm kedilerin özelliklerini karşılaştırmak için her bir satırı ve sütunu dikkatlice incelemek gerekiyor.

  • 3
  • 3
Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!

İŞTE GÖRSEL BULMACANIN CEVABI