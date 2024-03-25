25 Mart 2024, Pazartesi
Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
Bu zeka oyunu, resimdeki gizlenmiş farklı kediyi 7 saniye içinde bulmanızı istiyor. Bu meydan okuma, gözlem yeteneklerinizi ve detaycılığınızı sınayacak. Resimdeki tüm detayları dikkatlice inceleyerek kediyi bulmaya çalışın. Başarılı olmanız durumunda, yüksek bir zekaya ve keskin bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:30
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