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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri... Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri...
Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam inancına göre; Recep Ayının ilk Perşembesi olarak bilinen bu kandilde yapılan ibadetlerle günahlar affedilirken edilen dualar ise Allah katında kabul edilir. Hz. Muhammed, Müslüman alemi açısından böylesine önemli olan bu gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş ve ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesini tavsiye etmiştir. Vatandaşlar Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Nasıl niyet edilir? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 23:25 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 23:25
Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi açısında böylesine mübarek günde binlerce Müslüman yapılacak olan ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi bakımından araştırmaya çıktı. Ramazan orucunun dışında en kıymetli oruç, Recep ve Şaban aylarında gerçekleştirilen oruçtur. Regaip Kandili, Recep Ayının ilk Perşembesi idrak edilirken bu tarihte oruç tutmak büyük sevap kazandırır.
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Üç ayların başlamasıyla beraber, bu mübarek ayların ilki olan Recep ayında binlerce Müslüman Regaip Kandili için geri sayıma başladı. Perşembe günü yani yarın idrak edilecek olan bu tarihte Oruç tutmak, Namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri ise oldukça boldur.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
İslam Dinimizde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmamız için mübarek gün ve geceler vardır. Bu mübarek gün ve geceler çölde yolculuk yapan kişinin su bulduğu gözeler misalidir. Her bir gözeye gelindiğinde ayrı bir heyecan, susuzluğun giderilmesi sonucunda yaşanan ayrı bir lezzet vardır. Ayrıca her bir göze suyunda ise ayrı tatlar vardır. Kandil geceleri de işte böyle gözelerdir. Manevi hayatımızda çekmiş olduğumuz susuzluğumuzun giderildiği ve uzun bir müddet manevi âlemde rahatlık getiren gecelerdir kandil geceleri.
Kandil geceleri, Yüce Rabbimizin biz günah işleyen kulları için vermiş olduğu bir fırsat zamanıdır. Bu geceler kişilerin manevi hayatlarında kandillerin yanmasına vesile olan, maneviyatımızı nurlandıran gecelerdir. Camilerde yanan kandiller gönüllerimize nasıl bir sürur verirse, işte bu geceler gönüllerimize öyle bir neşe öyle bir huzur vermektedir.
Bu gecelerin bir başka güzelliği ise mevlit programları, hatim programları vesilesi ile camilerde, mescitlerde birlik ve beraberlik içersinde bir araya gelmemizdir. Aynı dine inanmış, aynı duygularla, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş olan bizlerin birbirimizi hatırlamamızda en önemli zaman dilimlerinin başında gelmektedir kandil geceleri. Bu sebeple bu gecelerin bütün güzelliklerinden istifade etmeye gayret gösterelim.