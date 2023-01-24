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Haberler Galeri Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Recep ayı zikirleri ve ibadetleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müminler, 3 aylarda zamanlarının çoğunluğunu ibadet, dua ve zikirle geçirmeye gayret eder. Dini hususlara daha fazla hassasiyet gösteren Müslümanlar, yapılması faziletli ibadetleri öğrenmeye çalışıyor. Peki Recep ayının ilk günü hangi ibadetler edilmeli? Recep ayında hangi dualar okunup, zikirler çekilmeli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:56
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Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

3 ayların ilk olan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlarken bu günün nurundan faydalanmak isteyen Müslümanlar günlerini nasıl geçirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Tövbe kapısının sonuna kadar açıldığı bu aylarda Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve rızasını almak isteyenler vaktin çoğunluğu ibadete ayrılmaya çalışılır. İşte Recep ayında yapılması makbul zikir ve ibadetler...

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Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

RECEP AYI FAZİLETİ NEDİR?

"Recep ayının ilk Cum'a gecesine Regâip gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh'a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

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Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Peygamber Efendimiz'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâip gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine'nin, Peygamber Efendimiz'e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.

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Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Zaten Regâip; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. "Râğibe" kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür.

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Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Recep ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Resûlü tarafından tavsiye edilmiştir.