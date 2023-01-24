Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Peygamber Efendimiz'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâip gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine'nin, Peygamber Efendimiz'e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.