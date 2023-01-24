24 Ocak 2023, Salı
Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir? İlk günler hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?
Recep ayı zikirleri ve ibadetleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müminler, 3 aylarda zamanlarının çoğunluğunu ibadet, dua ve zikirle geçirmeye gayret eder. Dini hususlara daha fazla hassasiyet gösteren Müslümanlar, yapılması faziletli ibadetleri öğrenmeye çalışıyor. Peki Recep ayının ilk günü hangi ibadetler edilmeli? Recep ayında hangi dualar okunup, zikirler çekilmeli?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:56
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