Rauf Bey Gemisi’nde ilk ders zili çaldı

Sağ olsunlar yetkililer, holding sahipleri bu gemiyi açtılar. Eğitim hayatınıza burada devam edeceksiniz. 472 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve hizmetlilerimiz burada yüzde yüzü yatılı olmak üzere barınacaklar. Devlet büyüklerimize ve firma sahiplerine çok teşekkür ediyorum. 23 sınıflı okulumuza rağbet oldukça fazla oldu. Öğretmenlerimize de gösterdikleri özveriden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.