Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?

Sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ramazan imsakiyesinin yayımlanması ile birlikte il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Diyanet'in yayımladığı il il Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ramazan ayının ilk teravih namazı ise yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri kaçta? Oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.03.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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