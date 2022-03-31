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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?

Sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ramazan imsakiyesinin yayımlanması ile birlikte il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Diyanet'in yayımladığı il il Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ramazan ayının ilk teravih namazı ise yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri kaçta? Oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 17:21
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan ayı huşu içinde karşılanacak. Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olan vatandaşlar, ilk sahurun saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. İl il 2022 Ramazan imsakiyesi sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri kaçta? Oruç ne zaman tutulacak? İşte tüm detaylar...

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Aynı gün Ramazan ayının birinci günü idrak edilecek. Haberin devamından il il Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

İşte sahur ve iftar vakitleri:

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?