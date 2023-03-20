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Haberler Galeri RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, tüm müslüman alemi Ramazan ayına özel mesajları araştırmaya başladı. Bolluğun, bereketin arttığı, kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı Mübarek ayın gelmesiyle birlikte binlerce kişi bu mübarek gün için resimli, dualı, ayetli güzel mesajları sevdikleriyle paylaşacak. Biz de sizler için resimli, anlamlı, kısa, uzun Ramazan mesajları ve sözlerini derledik.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:12
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RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF’Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

Yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle bilirkte, Ramazan mesajları araştırılıyor. Bu yıl 23 Mart tarihinde idrak edilmeye başlanacak olan Ramazan ayının gelişini binlerce kişi, sevdikleri ve çevresiyle beraber kutlayacak. Bizde sizler için sevdiklerinize, eşe, dosta gönderebileceğiniz en anlamlı, dualı, ayetli Ramazan mesajlarını ve sözlerini derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF’Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

RAMAZAN AY MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

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RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF’Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

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RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF’Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

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RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF’Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.