Ramazan dolandırıcılarına dikkat! Siber korsanların yeni tuzağı deşifre oldu

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 11:05 Son Güncelleme: 19 Şubat 2026 11:32

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte dolandırıcılar kirli oyunlarını sahneye koymaya başladı. Vatandaşların istismar ettiği siber korsanlar; "Ramazan kolisi", "iftar daveti" ve "devlet desteği" adı altında gönderdikleri sahte mesajlarla kişisel veriler ve banka hesaplarını hedef alıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcıların yöntemlerini ve korunma yollarını A Haber'e anlattı.

Ramazan fırsatçılığıyla sahte "yardım", "iftar daveti" ve "devlet desteği" mesajlarıyla dolandırıcılık artıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oltalama tuzaklarına karşı vatandaşları A Haber ekranlarında uyardı. Kırık, sosyal medya linkleri, sahte e-Devlet siteleri ve güvenilir olmayan mesajlara asla tıklanmaması, şüpheli durumlarda banka hesaplarının bloke edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiğini vurguladı.

YARDIM VE İFTAR BAHANESİYLE OLTALAMA TUZAĞI

Ali Murat Kırık, "Siber korsanlar ve dolandırıcılar Ramazan ayını fırsat bildiler. İftar daveti, yardım kolisi ya da devlet yardımı adı altında sahte mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajların hepsi aslında birer oltalama tuzağıdır" ifadelerini kullandı. Dolandırıcıların gönderdiği linklerin tehlikesine dikkat çeken Kırık, "Sizi sahte bir siteye sokup kişisel ayarları, bilgilerinizi ele geçirmeye ve banka hesaplarınızı boşaltmaya çalışıyorlar" sözleriyle kişisel olarak uyardı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HEDİYE ÇEKİ VURGUNU

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden de aktif bir şekilde tuzak kurduğunu söyleyen Kırık, "Vatandaşların sosyal medya hesapları ele geçiriliyor, ardından bu hesaplardan özelliklerine 'Şu marketten hediye çekim var, sizinle de paylaşmak istiyorum' şeklinde mesajlar atılıyor. Linke tıkladığınızda sizi içermeyenlere yönlendiriyorlar ve telefon faturanıza ciddi miktarda yansımalar oluyor" diye konuştu.

E-DEVLET BİLGİLERİNİN HEDEF ALAN SAHTE DESTEK VAATLERİ

Devletin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık türlerine karşı da uyarıda bulunan Kırık, "1100 lira, 2000 lira hatta 3000 lira destek vererek sahte sitelere yönlendiriyorlar. Başvuru için e-devlet üzerinden giriş yapmaktalar. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdiğiniz tüm an e-devlet işlemleriniz dolandırıcıların eline geçerek alıyor" dedi. Popüler vakıf ve derneklerin isimlerinin de bu oyunlara alet edildiğini belirten Kırık, "Sanki vakıftan arıyorlarmış gibi adres bilgilerinizi isteyip kumanyaya bağlı vaadiyle kadınlara ulaşıyorlar" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI? İŞTE KORUNMA YOLLARI

Şüpheli olayların zaman kaybından önlem alınmasını sağlayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Gelen bu mesajlardaki linklere asla tıklamamanız gerekiyor. Tıklarsanız hemen banka hesaplarınızı bloke edin" dedi.