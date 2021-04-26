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Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...
Müslümanların dini bayramı olan, halk ağzında "Şeker Bayramı" olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı sayılı günler kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bayram tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:29
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