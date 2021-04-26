26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

Müslümanların dini bayramı olan, halk ağzında "Şeker Bayramı" olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı sayılı günler kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bayram tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:29
  • 1
  • 9
Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

Dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma ikliminin yaşandığı Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte mutluluk içerisinde olan vatandaşlar, bayramın bu sene hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek.

- Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
- Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 13 Mayıs 2021 Perşembe
- Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 14 Mayıs 2021 Cuma
- Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

  • 3
  • 9
Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı 3 gün boyunca idrak edilecek. Bayram boyunca 3 gün resmi tatil uygulanacak ve vatandaşlar arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün bayram tatili yapacaklar. Geçtiğimiz senelerde 9 gün bayram tatili uygulaması yapılmıştı. Ancak bu sene bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 9
Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

  • 5
  • 9
Ramazan Bayramı 2021 takvimi: Arefe günü ne zaman? Bayramın birinci günü ayın kaçında? Diyanet açıklaması...

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].