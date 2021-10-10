PTT’den ulaşımda devrim gibi yenilik! ’Türkiye Kart’ dönemi başlıyor: İstanbul’da al Konya’da bin

"ÇEVRECİ ADIMLARIMIZI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hakan Gülten, PTT'nin 181 yıllık bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.