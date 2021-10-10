PTT'den ulaşımda devrim gibi yenilik! 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor: İstanbul'da al Konya'da bin
Bakanlığın teşvikleriyle beraber Türkiye'de ulaşımda yeni dönem başlayacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak 'Türkiye Kart' uygulamasını anlatarak, "İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.10.2021
13:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız" diye konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:
"İSTANBUL'DA AL KONYA'DA BİN" "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa.
TÜRKİYE KART TEŞVİK EDİLİYOR Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."
"ÇEVRECİ ADIMLARIMIZI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ" Hakan Gülten, PTT'nin 181 yıllık bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.