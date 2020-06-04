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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

Son dakika haberine göre; Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın oluşmasının hayal olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da yüzde 6,7, Türkiye'de yüzde 2 oranında kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. Bizim yüzde 50'ye ulaşmamız için İstanbul'un en az 7, Türkiye geneli için 25 tane bu büyüklükte salgın geçirmemiz lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:38
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığa ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün bitmesi için toplumsal bağışıklığın oluşması, aşının bulunması ya da virüsün mutasyona uğramasının gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 20'nci yüzyılın başından itibaren salgınların hiçbirinin toplumsal bağışıklığın oluşmasıyla bitmediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

"Bu hastalıkta ne kadar toplumsal bağışıklık gerekir' diye düşündüğümüzde bunun çok basit bir formülü var. Toplumun yüzde 50'sinin bağışık hale gelmesi gerekir ki salgın sona ersin.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

'Ne kadar kişi bağışık hale gelmiş' derseniz yaptığımız modelleme çalışmaları ile Türkiye'de şu anda ortalama bağışıklık olan insan sayısı yüzde 2'yi geçmez.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

Bu İstanbul'da daha yüksektir; çünkü vakaların büyük kısmı orada oldu. İstanbul'da bile şu andaki duruma göre maksimum yüzde 6,7 kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!

200 bin vakaya çıktığımızda bu ancak yüzde 7,5 çıkabilir, Türkiye'de de yüzde 2,5'e çıkabilir.