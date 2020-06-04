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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal!
Son dakika haberine göre; Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın oluşmasının hayal olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da yüzde 6,7, Türkiye'de yüzde 2 oranında kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. Bizim yüzde 50'ye ulaşmamız için İstanbul'un en az 7, Türkiye geneli için 25 tane bu büyüklükte salgın geçirmemiz lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:38
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