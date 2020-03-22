Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Cevriye Şen'e İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını söylemelerine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti.