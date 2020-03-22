Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan 65 yaşındaki Cevriye Şen polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.
Giriş Tarihi: 22.03.2020 15:26Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 15:28