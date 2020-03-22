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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan 65 yaşındaki Cevriye Şen polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.

Giriş Tarihi: 22.03.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 15:28
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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı.

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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında 65 yaş ve üstü vatandaşları gördükleri anda uyaran ve evlerine kadar götüren polis ekipleri, zaman zaman da bu kişilerden tepki gördü.

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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 65 yaşındaki Cevriye Şen'in elinde eldiveni, yüzünde maskesiyle tezgah kurup satış yaptığını belirledi.

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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Cevriye Şen'e İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını söylemelerine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti.

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Polislere böyle ikna etmeye çalıştı: 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

Ekiplerin acil çağrı merkezi numarasını vererek, ihtiyaçlarının polis, jandarma, zabıta ve AFAD ekipleri tarafından giderileceğini söylemesi üzerine Cevriye Şen, tezgahının başına kızının gelmesinin ardından Sanayi Mahallesi'nde oturduğu evine yürüyerek gideceğini söyledi.