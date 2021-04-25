Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan bir grup toplantıkları mekanda kumar oynarken emniyet ekiplerine yakalandı. Bir polis memuru tırmandığı camdan içeriyi gözetledikten sonra ekip arkadaşlarıyla mekana baskın düzenledi.
Giriş Tarihi: 25.04.2021
10:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
10:07
Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Baskın anları kameralara yansırken, içerideki 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.
Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ışıklarının açık olduğunu gördü.
ÖNCE TIRMANDI SONRA BASKIN YAPTI
Bunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi.