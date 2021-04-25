Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

ÖNCE TIRMANDI SONRA BASKIN YAPTI

Bunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi.