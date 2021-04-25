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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan bir grup toplantıkları mekanda kumar oynarken emniyet ekiplerine yakalandı. Bir polis memuru tırmandığı camdan içeriyi gözetledikten sonra ekip arkadaşlarıyla mekana baskın düzenledi.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 10:07
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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi.

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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

Baskın anları kameralara yansırken, içerideki 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.

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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.

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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ışıklarının açık olduğunu gördü.

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Polis önce cama tırmandı sonra baskın yaptı

ÖNCE TIRMANDI SONRA BASKIN YAPTI

Bunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi.