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Haberler Galeri PKK'nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

PKK'nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'si ağır hasar görmüştü. Bölgenin temizlenmesinin ardından başlayan onarma çalışmalarının tamamlanmasıyla kilise yeniden açıldı. Surp Giragos Ermeni Kilisesi'sinden 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 19:53
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PKK’nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

Diyarbakır'da farklı dinlerin bir arada yaşadığı tarihi Sur ilçesinde, 7 yıl önceki hendek olaylarında ağır hasar gördükten sonra onarılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde çan sesleri yeniden yükseldi.

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PKK’nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

Sur ilçesindeki hendek olayları sırasında el yapımı patlayıcılar nedeniyle ağır hasar gören 3 bin 769 metrekare alana sahip Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi Surp Giragos onarıldı. Olaylarda üst tarafı ile duvarlarının bir bölümü yıkılan ve iç kısmı da hasar gören kilise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamına alındı.

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PKK’nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 34 milyon lira ödenek ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu yapılan tarihi yapı, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çok titiz bir çalışmayla aslına uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanan kilise ibadete hazır hale getirildi. Hendek olaylarında terörün yıktığı, devletin onardığı kilisede, 7 yıl sonra çan seslerinin yeniden yükselmesi Ermeni vatandaşları da sevindirdi.

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PKK’nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

KİLİSE GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE AÇILDI

Olaylar sırasında en büyük yıkımın olduğu Özdemir Sokak'ta yer alan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. 16 yüz yılda inşa edilen kilisenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Sur Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi ile yurt içi ve yurt dışından Ermeni cemaatine mensup vatandaşlar da katıldı.

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PKK’nın hendek olaylarında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yeniden açıldı! 7 yıl sonra çan sesleri yükseldi

"KÜLTÜREL MİRASIMIZIN ÖNEMLİ HAZİNELERİNDEN"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın farklı kültürlere, inançlara ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiği olan, kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Diyarbakır sahip olduğu tüm bu özellikleriyle bugün dünyanın en önemli tarihi kentleri olarak kabul edilen şehirlerin bir adım önündedir. Bugün özellikle Avrupa'da milyonlarca turistin gezip ziyaret ettiği, tarihi kentler olarak bilinen birçok şehrin Diyarbakır kadar güçlü bir tarihi bulunmamaktadır. Farklı kültür ve inançların bir arada huzur içinde yaşadığı, özgürce ibadet edebildiği Diyarbakır, birçok kıymetli yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılar arasında Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliseleri de önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel mirasımızın önemli hazinelerinden olan bu iki yapı, maalesef geçtiğimiz yıllarda şehrin huzur ve barışına gölge düşürmek isteyen terör grupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin restorasyonları da bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Surp Giragos Ermeni kilisesinde yarın ayin gerçekleşecek olmasından, terörün hedefi olan bu yapının yeniden ibadete açılacak olmasından ötürü kilise cemaatinin heyecanını paylaştığımızı belirtmek isterim. Ortadoğu'daki en büyük Ermeni Gregoryen Kilisesi olan bu yapının sadece kentteki vatandaşlarımız açısından değil Dünya kültürel mirası açısından da ne denli önemli bir yapı olduğunu biliyoruz" dedi.