Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Dev piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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