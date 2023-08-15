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Haberler Galeri Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Dev piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 08:44
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Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.

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Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

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Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi 🐍 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.