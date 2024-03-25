Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları piton ile komodo ejderinin ölüm kalım savaşı kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 05:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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