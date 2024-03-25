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Haberler Galeri Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları piton ile komodo ejderinin ölüm kalım savaşı kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 05:58
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Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.

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Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

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Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Piton ile komodo ejderinin yaşam savaşı 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmedik son

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.