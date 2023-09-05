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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Pirinç, sıcak hava koşullarında nemin etkisiyle kurtlanma problemiyle sık sık karşı karşıya kalabilen bir gıda maddesidir. Ancak bu sorunu önlemenin basit ve etkili bir yolu vardır. Her evde bulunan bu ürün, pirincin kurtlanmasını engellemenin pratik bir yolu olarak bilinir. Tek yapmanız gereken...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:04
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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Pirinç, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve birçok yemek tarifinde yer alır. Ancak, sıcak hava koşulları, pirincin tazeliğini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sıcak yaz günlerinde pirinci korumak için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın!

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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Tahıl ve bakliyatların serin ve kuru yerlerde hava geçirmez kaplarda saklanması tavsiye edilir. Ancak tüm önlemleri almanıza rağmen içlerinde böceklerin veya kurtların gezindiğini fark etmiş olabilirsiniz.

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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Bunlardan kurtulmak için pirinci defalarca temizlemek gibi bir hata sakın yapmayın. Böceklenmiş pirinci yememeye özen gösterin. Bu basit yöntemle pirinç asla kurtlanmayacak!

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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

İÇİNE BUNU EKLEMENİZ YETERLİ

Pirinci böceklenmeden muhafaza etmenin birçok yolu vardır. Öncelikle onlar serin, kuru ve güneş almayan bir alanda saklamanız gerekir. Eğer pirinci torbada saklayacaksınız bez torba seçin.

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Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Kavanozda saklamayı tercih edecekseniz de mutlaka cam kavanoz olmalı ve kavanoz ıslak veya nemli olmamalıdır.