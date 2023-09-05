Pirincinizde kımıl kımıl kurt görmemek için bunu yapın! Sadece birkaç adet atın, uzun süre saklayın!

Pirinç, sıcak hava koşullarında nemin etkisiyle kurtlanma problemiyle sık sık karşı karşıya kalabilen bir gıda maddesidir. Ancak bu sorunu önlemenin basit ve etkili bir yolu vardır. Her evde bulunan bu ürün, pirincin kurtlanmasını engellemenin pratik bir yolu olarak bilinir. Tek yapmanız gereken...