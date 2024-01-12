Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaleti yakınında bulunan Guapore Nehri'nde kan donduran olay meydana geldi. Odair Raash isimli balıkçı pirana dolu nehre düştü. Cesedi kaybolduğu nehrin 32 km yukarısında bulunduğunda, tüyleri diken diken eden tablo ortaya çıktı. Zavallı adamdan geriye yalnızca kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kalmıştı.

Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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