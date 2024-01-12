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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaleti yakınında bulunan Guapore Nehri'nde kan donduran olay meydana geldi. Odair Raash isimli balıkçı pirana dolu nehre düştü. Cesedi kaybolduğu nehrin 32 km yukarısında bulunduğunda, tüyleri diken diken eden tablo ortaya çıktı. Zavallı adamdan geriye yalnızca kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kalmıştı.

Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:46
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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

Odair Raash adındaki kayıkçı, Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaleti yakınında Guapore Nehri'ne tekneden düşerek kayıplara karıştı.

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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

46 yaşındaki adamdan geriye kalanlar bulunduğunda, vücudundaki neredeyse tüm etler ve iç organları vahşi piranalar tarafından yenmiş haldeydi.

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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

Karşılaştıkları kan donduran manzara karşısında dehşete düşe yerel halk, onun harap olmuş kalıntılarını 1 Ocak'ta kaybolduğu nehrin yaklaşık 32 km yukarısında buldu.

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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

CESEDİNDEKİ ISIRIK İZLERİ ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Cesedi bulunduğunda, korkunç bir ölümle hayata veda eden adamdan geriye yalnızca, hala sağlam olan kıyafetleri ve iskeleti kalmıştı.

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Pirana dolu nehre düşen adamın feci sonu 🐟 Geriye sadece kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı

Ortadan kaybolduğunda Brezilya'nın Costa Marques Rondonia Eyaleti yakınlarında sığır taşıdığı düşünülüyor.

Cesedindeki ısırık izleri, piranha saldırısın işaret ederken, yanı sıra bölge halkı da, Raash'ın ölümcül balık sürüsünün saldırısına uğradığına inanıyor.