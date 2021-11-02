Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı.

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32), katlettiği genç kızın annesi Şefika Gültekin'den mahkemeden kendisini tehdit edip, hakaret ettiği sebebiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, " 27 yaşında diri diri kızımızı yakan katile gül mü verelim?" dedi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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