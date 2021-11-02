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Haberler Galeri Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı.

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32), katlettiği genç kızın annesi Şefika Gültekin'den mahkemeden kendisini tehdit edip, hakaret ettiği sebebiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, " 27 yaşında diri diri kızımızı yakan katile gül mü verelim?" dedi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:20
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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimi alan Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de ortadan kayboldu.

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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı

Soruşturma çerçevesinde yakalanan Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, aralarında çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü söyledi.

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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı

Avcı'nın gösterdiği yerde çıkan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cansız bedeni bulundu.

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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı

ABİSİNİN DE ORADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Acılı anne: Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.