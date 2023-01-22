23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN DUALARI!

Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN DUALARI!

2023'e girmemize sayılı günler kala üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet 2023 takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.Milyonlarca vatandaş arama motorlarında "2023 yılında üç aylar ne zaman başlıyor?", "Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl dua ederdi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hz. Muhammed'in (S.A.V) üç aylar duası...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:49
  • 1
  • 12
Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI!

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi daha önce açıklamıştı. Recep ayına sayılı saatler kala, "Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl dua ederdi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı.İslam dünyasında büyük önem verilen 3 aylar Receb, Şaban ve Ramazan ayları sevinç içinde ve bol bol ibadetle geçirilecek. İşte, Peygamber Efendimiz'in üç aylar duası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

  • 3
  • 12
Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI!

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

  • 4
  • 12
Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI!

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içeriyor. Receb ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili'ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır.

  • 5
  • 12
Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI!

RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.