"Pendikli Forrest Gump" Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100'de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

HER GÜN E-5'TE YÜRÜYORDU

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir evde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı.