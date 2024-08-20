20 Ağustos 2024, Salı
"Pendikli Forrest Gump" Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100'de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay
Her gün Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe civarında E-5 karayolunda yürürken görülen ve hikayesi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Selami Salman, Pendik'teki evinde ölü bulundu. Pendikli Forrest Gump olarak sosyal medyada ünlenen adamın cansız bedeni ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Salman'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:25