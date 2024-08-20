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Haberler Galeri "Pendikli Forrest Gump" Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100'de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

"Pendikli Forrest Gump" Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100'de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

Her gün Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe civarında E-5 karayolunda yürürken görülen ve hikayesi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Selami Salman, Pendik'teki evinde ölü bulundu. Pendikli Forrest Gump olarak sosyal medyada ünlenen adamın cansız bedeni ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Salman'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:25
Pendikli Forrest Gump Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100’de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu.

Ekipler tarafından evde ölü bulunan Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Pendikli Forrest Gump Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100’de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

HER GÜN E-5'TE YÜRÜYORDU
Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir evde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı.

Pendikli Forrest Gump Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100’de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

İKİ GÜNDÜR KAYIPTI
Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Salman, Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Pendikli Forrest Gump Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100’de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

SIR ÖLÜM
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pendikli Forrest Gump Selami Salman evinde ölü bulundu! D-100’de her gün kilometrelerce yürüyordu! Sır olay

İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.