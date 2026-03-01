CANLI YAYIN
Pencereden atlayıp sırra kadem bastı, eşyaları dağın tepesinde çıktı: Uğur Çalışkan tam 10 gündür kayıp

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hatay'da film senaryolarını aratmayan gizemli bir kayıp olayı yaşanıyor. Dayısının evinin penceresinden atlayarak sırra kadem basan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'dan 10 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarının 10. gününde dağın zirvesinde bulunan telefon, cüzdan ve kıyafetlerin "özenle katlanmış" olması ise olayın gizemini zirveye taşıdı.

Hatay'da 10 gündür süren sessizlik yerini korku dolu bir bekleyişe ve çözülemeyen bir gizeme bıraktı. Kaldığı evin penceresinden atlayarak ormanlık alanda kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'dan tek bir yaşam belirtisi yok. Ancak arama çalışmalarının 10. gününde dağın en uç noktasında bulunan bir ipucu akıllarda soru işaretleri bıraktı. Gence ait eşyalar, sanki birileri tarafından özenle hazırlanmış gibi "katlı halde" dağın zirvesinde bulundu.

PENCEREDEN ATLADI, SIRRA KADEM BASTI

3 yıl önce kendisine bipolar bozukluğu tanısı konan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, çalışmak için memleketi Van'dan Hatay'daki akrabasının yanına gitmişti. Ancak genç adam dayısının evinde bulunduğu sırada penceredeki sinekliği parçalayarak evden kaçtı. O dakikadan sonra Uğur'dan bir daha haber alınamadı.

DAĞIN ZİRVESİNDE SIR DOLU EŞYALAR

Ekiplerin sahadaki çalışmaları 10. gününe girerken, dağlık alanda bulunan eşyalar arama kurtarma uzmanlarını bile şaşırttı. Uğur Çalışkan'a ait tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aletinin dağın zirvesinde, düzgün bir şekilde katlanmış halde bulunması olayın seyrini değiştirdi.

"HERKES KARDEŞİME UMUT OLSUN"

Ağabey Tarık Çalışkan: "Kardeşim 10 gündür kayıp. AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugünden itibaren İHA ve dronlarla havadan destek verilecek. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz."

ACILI BABANIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Baba Abdurrahman Çalışkan: "Ben hiç iyi değilim, 10 gündür oğlum kayıp ve mağduruz. Oğlumun en kısa sürede sağ salim bulunması için devletimizden yardım istiyoruz."

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

  1. Uğur Çalışkan nasıl kayboldu? Kaldığı evin pencere sinekliğini parçalayarak kaçmış ve ortadan kaybolmuştur.
  2. Sağlık sorunu var mı? 3 yıl önce konulmuş bipolar bozukluğu tanısı mevcuttur.
  3. Eşyalar nerede bulundu? Dağın zirvesinde özenle katlanmış halde bulunmuştur.
