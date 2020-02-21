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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

İçerisinde bolca vitamin barındıran pekmez soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlıyor. İçerisinde bolca vitamin barındıran bu ürün bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. Peki pekmez alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezde hangi vitaminler var ve nasıl tüketilmeli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 14:36
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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlayan pekmez, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. İşte pekmezle ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

PEKMEK ENERJİ KAYNAĞI

Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu'da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan pekmez, genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur.

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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılmaktadır. Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir.

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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

HEMEN KANA KARIŞIYOR

Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışmaktadır. İçeriğindeki B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır.

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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.