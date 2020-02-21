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Pekmezin faydaları neler? Pekmez nasıl tüketilmeli? İşte pekmezle ilgili bilinmesi gerekenler...
İçerisinde bolca vitamin barındıran pekmez soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlıyor. İçerisinde bolca vitamin barındıran bu ürün bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. Peki pekmez alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezde hangi vitaminler var ve nasıl tüketilmeli? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 14:36
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