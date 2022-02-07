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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu

ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile "Hazine avcısı" lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 06:26
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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu
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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Keith Willie, büyükbabasının sağken yerini kimseye söylemediği hazineyi bulmak için kolları sıvadı.

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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu

Kendini 'hazine avcısı' olarak tanımlayan bir kişi tarafından evin döşemeleri altında bulunan 46 bin dolarlık (385 bin TL) nakit para yaklaşık bir saatlik çaba sonunda bulundu.

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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu

AİLE ÜYELERİ BULAMAYINCA ONU ARADI

Aile üyeleri bu zamana kadar bakılabilecek her yere baktıklarını ancak söz konusu paraları bulamayınca böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

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Parkenin altından adeta servet çıktı! Kirli çıkı dedenin sakladığı parayı torunları sayarken yoruldu

Adı verilmeyen 'avcı' şöyle konuşuyor: ''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''