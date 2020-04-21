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Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Peki iPhoneların arkasındaki küçük delik ne işe yarıyor? Onların orada durmasının tıpkı diğer detaylar gibi özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 18:00
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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Pantolondaki bu deliklerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...