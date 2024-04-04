Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Osmanlı padişahlarının hüküm sürdüğü altı asırlık dönem, tarihin sayfalarında sadece yazılı belgelerle değil, aynı zamanda portrelerle de canlandırılır. Bu portreler çoğunlukla 18 ve 19. yüzyıllarda yapılmış olup, o zamanın teknik ve sanatsal sınırlamalarıyla şekillenmiştir. Ancak, Konstantin Kapıdağlı liderliğinde yürütülen bir girişim, Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini tek tek çizerek, daha gerçekçi ve özgün bir bakış açısı sunmuştur. Sonrasında, Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışmanın ardından ortaya çıkardığı yeni portreler ise, tarih kitaplarında alışık olduğumuz imgelerden oldukça farklıdır.