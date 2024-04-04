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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Osmanlı padişahlarının portreleri, tarih kitaplarında önemli bir yer tutarken, zamanla bu portrelerde belirli değişiklikler yaşandı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir bakış açısıyla yeniden canlandırıyor. Bu yeni portreler, alışık olduğumuz geleneksel imgelerden oldukça farklıdır ve tarihi figürleri dikkat çekici bir şekilde resmeder.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:08
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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Osmanlı padişahlarının hüküm sürdüğü altı asırlık dönem, tarihin sayfalarında sadece yazılı belgelerle değil, aynı zamanda portrelerle de canlandırılır. Bu portreler çoğunlukla 18 ve 19. yüzyıllarda yapılmış olup, o zamanın teknik ve sanatsal sınırlamalarıyla şekillenmiştir. Ancak, Konstantin Kapıdağlı liderliğinde yürütülen bir girişim, Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini tek tek çizerek, daha gerçekçi ve özgün bir bakış açısı sunmuştur. Sonrasında, Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışmanın ardından ortaya çıkardığı yeni portreler ise, tarih kitaplarında alışık olduğumuz imgelerden oldukça farklıdır.

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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Yavuz Sultan Selim

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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Osman Gazi

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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Kanuni Sultan Süleyman

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Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Fatih Sultan Mehmet