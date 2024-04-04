05 Nisan 2024, Cuma
Padişahların Hiç Bilmediğiniz Portreleri Ortaya Çıktı: Bildiklerinizi Unutun! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...
Osmanlı padişahlarının portreleri, tarih kitaplarında önemli bir yer tutarken, zamanla bu portrelerde belirli değişiklikler yaşandı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad'ın üç yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir bakış açısıyla yeniden canlandırıyor. Bu yeni portreler, alışık olduğumuz geleneksel imgelerden oldukça farklıdır ve tarihi figürleri dikkat çekici bir şekilde resmeder.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:08
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