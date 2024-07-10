10 Temmuz 2024, Çarşamba
Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!
Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında yer edinen o bildik portrelerine alışılmışın dışında bir yorum getiren, İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıllık çalışmasının ürünü olan eşsiz bir koleksiyona imza attı. Geleneksel betimlemelerin ötesine geçen bu yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir ışık ve perspektifle ele alarak, tarihi figürleri etkileyici bir şekilde yeniden canlandırıyor.
Giriş: 10.07.2024 11:07 Güncelleme: 10.07.2024 11:07
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