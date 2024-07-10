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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında yer edinen o bildik portrelerine alışılmışın dışında bir yorum getiren, İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıllık çalışmasının ürünü olan eşsiz bir koleksiyona imza attı. Geleneksel betimlemelerin ötesine geçen bu yeni portreler, Osmanlı padişahlarını farklı bir ışık ve perspektifle ele alarak, tarihi figürleri etkileyici bir şekilde yeniden canlandırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 11:07 Güncelleme: 10.07.2024 11:07
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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Osmanlı padişahlarının altı asırlık saltanatı, tarih kitaplarında sadece metinlerle değil, portrelerle de hayat buluyor. Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda çizilen bu portreler, dönemin sanatsal kısıtlamaları nedeniyle gerçekçilikten uzak kalabiliyordu. Konstantin Kapıdağlı'nın öncülüğünde Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar tüm padişahların portreleri yeniden çizilerek daha otantik bir koleksiyon oluşturulmuştu. Şimdiyse İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıllık emeğinin ürünü olan ve alışılmışın dışında bir tarzla yorumladığı Osmanlı padişah portreleriyle dikkat çekiyor.

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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Yavuz Sultan Selim

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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Osman Gazi

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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Kanuni Sultan Süleyman

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Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Fatih Sultan Mehmet