Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!

Osmanlı padişahlarının altı asırlık saltanatı, tarih kitaplarında sadece metinlerle değil, portrelerle de hayat buluyor. Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda çizilen bu portreler, dönemin sanatsal kısıtlamaları nedeniyle gerçekçilikten uzak kalabiliyordu. Konstantin Kapıdağlı'nın öncülüğünde Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar tüm padişahların portreleri yeniden çizilerek daha otantik bir koleksiyon oluşturulmuştu. Şimdiyse İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıllık emeğinin ürünü olan ve alışılmışın dışında bir tarzla yorumladığı Osmanlı padişah portreleriyle dikkat çekiyor.