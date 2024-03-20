Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerinde kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün, Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Ergün'ün bir süredir eşiyle sorunlarının olduğu olay günü de eşinin kapıyı açmaması sonucu böyle bir karar almış olabileceği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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