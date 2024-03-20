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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerinde kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün, Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Ergün'ün bir süredir eşiyle sorunlarının olduğu olay günü de eşinin kapıyı açmaması sonucu böyle bir karar almış olabileceği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:15
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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı
Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine atanan kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün arkasında not bırakarak hayatına son verdi.
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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı
Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.
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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı
Bünyamin Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok.
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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı
Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.
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Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumdan acı haber! İntihar notu şüpheleri uyandırdı
Ergün'ün cenazesi incelemelerin ardından önce adli tıpa gönderildi oradan da aile mezarlığına defnedildi.