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Haberler Galeri Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Son dakika haberi: İstabul'da Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'nde görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişmeler yaşandı. Hastane yönetimi, sosyal medyada hastane aleyhine yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için hakimliğe erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik ise reddetti.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:37
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Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e yaptıkları insanlık dışı muameleleri cep telefonuyla çektikleri görüntüler ülke gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

Büyük tepki çeken skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

Tüm ülkenin görüntülerdeki sağlık çalışanlarına isyan ettiği korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

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Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

Savcılık, soruşturma kapsamında yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 sağlık çalışanının tutukluluk incelemesi için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

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Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Şüphelilerin tutukluluk incelemelerini değerlendiren Hakimlik, skandal görüntülerde yaşlı kadının üzerine para atan sağlık çalışanlarının savunmalarını dinledi.