Özel Bayındır Hastanesi’nden skandal talep: Hakimlik reddetti! Yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Son dakika haberi: İstabul'da Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'nde görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişmeler yaşandı. Hastane yönetimi, sosyal medyada hastane aleyhine yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için hakimliğe erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik ise reddetti.