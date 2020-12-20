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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Oyuncak kapma makinesinin sırrı çözüldü! Meğer oyuncak kazanılmamasının sebebi buymuş Oyuncak kapma makinesinin sırrı çözüldü! Meğer oyuncak kazanılmamasının sebebi buymuş O küçük hediyeye mani olan kıskaç makinelerin sırrı ortaya çıktı. Birçok kişi otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapıp hüzünle makinenin başından ayrılıyor. İşte hayal kırıklığına uğratan makinelerle ilgili bilinmesi gerekenler. Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 11:01
O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçoğumuz otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapmış sonucunda ise hiçbir şey elde edemeyip harçlıklarımızdan olmuşuzdur. İşte sizlere oyuncak kapma makinesinin hilesi...
Otomatın çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor.
Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor.
Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz.