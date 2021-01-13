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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı

Otobüste yolculuk yaparken uyuya kalan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Otobüste koltuğa oturan ve yorgunluğu nedeniyle uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken kimse ne olduğunu anlamadı. Bir kişi ise o anları böyle görüntüledi.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 13:57
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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı
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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı

Arabada el ele tutuşan genç çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı.

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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı
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Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı