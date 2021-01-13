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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı
Otobüste yolculuk yaparken uyuya kalan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Otobüste koltuğa oturan ve yorgunluğu nedeniyle uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken kimse ne olduğunu anlamadı. Bir kişi ise o anları böyle görüntüledi.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 13:57
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arabada el ele tutuşan genç çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı.