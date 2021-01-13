Otobüste şoke eden olay! Uyuya kaldığı koltukta hayatının şokunu yaşadı

Otobüste yolculuk yaparken uyuya kalan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Otobüste koltuğa oturan ve yorgunluğu nedeniyle uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken kimse ne olduğunu anlamadı. Bir kişi ise o anları böyle görüntüledi.