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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor
Şehirlerarası otobüs firmaları şoför maliyetini azaltmak ve trafik cezalarından kaçmak için takograflarda hileye başvuruyor. Çeşitli hilelerle hız parametrelerinin değiştirildiğini söyleyen takograf uzmanı Elektrik Elektronik Mühendisi Bilal Yeşil, "Şu anda Türkiye'de takograf takılı araçların yüzde 50'si müdahaleli" dedi.
Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 16:58
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