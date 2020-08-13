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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

Şehirlerarası otobüs firmaları şoför maliyetini azaltmak ve trafik cezalarından kaçmak için takograflarda hileye başvuruyor. Çeşitli hilelerle hız parametrelerinin değiştirildiğini söyleyen takograf uzmanı Elektrik Elektronik Mühendisi Bilal Yeşil, "Şu anda Türkiye'de takograf takılı araçların yüzde 50'si müdahaleli" dedi.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 16:58
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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarpan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 10 kişi ağır olmak üzere, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada, çarpıcı tespitler yer aldı.

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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında takometrenin şoför adına kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Hareket halindeki aracın hızını, kilometresini, kat ettiği mesafeyi ve sürücünün çalışma sürelerini ve sistemdeki arızları kaydetmeye yarayan takograflarda çeşitli hileler yapılıyor.

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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

Şoför maliyetini azaltmak ve cezalardan kaçmak isteyen bazı firmalar takografların hız parametrelerini değiştiriyor, sensöre mıknatıs koyuyor ya da takografı çizen hız ibresine sigara izmariti gibi parçalar yerleştiriyor.

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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

"TAKOGRAF YETKİLİ SERVİSLERİNİN YARDIMI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Şoförlerin hile yapmasının yanı sıra takograf yetkili servislerinin de bu hileye ortak olduğunu ifade eden takograf uzmanı Elektrik Elektronik Mühendisi Bilal Yeşil,, "Analog takografları kullanmak kolaydır. Manipülasyon yapmak da kolaydır. Dijital takpograflarda da müdahale yapılır ancak çok daha karmaşıktır ve uzman değilseniz o manipülasyonları tespit etmeniz de zordur.

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Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

Şu anda Türkiye'de takograf takılı araçların yüzde 50'si analog, dijital fark etmeksizin müdahaleli. Takografın müşürü dediğimiz hız sensörü ve takograf arasındaki sisteme müdahale edilir. İletişimin kesilmesi ya da sisteme yanlış bilgi gönderilmesi sağlanır. Bu maksatla müşür manipüle edilir.