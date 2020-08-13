Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Takografta böyle hile yapılıyor

"TAKOGRAF YETKİLİ SERVİSLERİNİN YARDIMI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Şoförlerin hile yapmasının yanı sıra takograf yetkili servislerinin de bu hileye ortak olduğunu ifade eden takograf uzmanı Elektrik Elektronik Mühendisi Bilal Yeşil,, "Analog takografları kullanmak kolaydır. Manipülasyon yapmak da kolaydır. Dijital takpograflarda da müdahale yapılır ancak çok daha karmaşıktır ve uzman değilseniz o manipülasyonları tespit etmeniz de zordur.